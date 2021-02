Karol afirma que masturbou Bil em noite quente no 'BBB21'; confira detalhes

Karol Conká e Arcrebiano foram o primeiro casal formado no “BBB21”. A relação durou poucos dias e terminou com a rapper perseguindo o modelo, que foi eliminado, indicado ao paredão a partir do voto da casa. Mas, antes disso, os dois tiveram momentos quentes.

Logo após terem ficado na terceira festa, o ex-casal foi para debaixo do edredom. Nesta quinta-feira (18), pela manhã, em conversa com Pocah no quarto do líder, amanhecidas depois da festa, a rapper deu detalhes da noite.

Arcrebiano e Karol trocando beijos debaixo do edredom

Segundo Karol, os dois se masturbaram na ocasião. Ela, no entanto, revelou que dormiu no meio do ato. “Eu dormi com a mão dentro da 'flauta'”, disse, lembrando como Nego Di se referia ao pênis. O humorista inclusive usou o termo ao insinuar que se masturbaria se deitasse próximo a Carla Diaz no chão do quarto.