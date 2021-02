Juliana Paes fala sobre a participação de Carla Diaz no BBB: ‘Muito grudada no Arthur’

A atriz Juliana Paes confessou que está ligada em todos os acontecimentos do BBB 21 durante sua entrevista no programa “Encontro”, desta quinta-feira, 25. Além disso, ela falou sobre o que está achando da participação de sua companheira de cena na novela “A Força do Querer”, Carla Diaz.

"Carla é uma menina doce, tranquila, exatamente o que vemos no BBB. Mas acho que ela está muito grudada no Arthur, meio refém dele, o que pode prejudicá-la no jogo. Arthur tem tido um comportamento chato quando implica que ela se relacione com os participantes que votaram nele", opinou.

Durante o bate-papo sobre o reality, ela também elogiou o novo líder da casa, João Luiz. "Eu não vejo ele como planta, nunca vi. Eu acho que ele é mais observador e, às vezes, essas figuras que são mais observadoras, que são menos de gritaria e de atritos, acabam passando como planta, mas será que esse não é um comportamento mais bacana?", questionou.