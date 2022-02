Jornal erra ao apontar Arthur Picoli como estuprador e ex-BBB sofre ameaças

O ex-BBB Arthur Picoli postou um vídeo chorando para explicar que a Folha de ES publicou uma legenda errada na foto dele que menciona uma estudante vítima de estupro a caminho da escola. O jornal admitiu o erro. Mas o personal trainer tem sofrido ameaças de morte e demonstrou estar envergonhado com o transtorno sofrido.

"Eu me envergonho de ter que vir falar sobre isso, porque quem me conhece, sabe. Eu sou professor antes de tudo. Já estava pensando em voltar para a minha vida, porque não aguento mais isso (...) Meu telefone desde cedo com ligações e mensagens de ameaça, sabendo que estou em tal hotel, qual aeroporto estarei. O negócio não está legal hoje, não. Me desculpa o desabafo, mas eu não aguento mais", disse Arthur, no vídeo.

O Uol publicou nota da "Folha de ES" admitindo uma falha no sistema dos Stories do Instagram. "Isso resultou em uma troca de títulos, onde a foto da celebridade Arthur Picoli seguia com o seguinte texto: 'Adolescente de 14 anos é estuprada a caminho da escola'. Em vez de: 'Arthur Picoli está vivendo novo affair com ex de famoso cantor'", diz o texto.

"Admitimos o erro em nosso sistema, deixando claro que a celebridade Arthur Picoli não tem qualquer envolvimento com o caso. Lamentamos o problema ocorrido e pedimos sinceras desculpas", finaliza a nota do jornal.