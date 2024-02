BBB 24: Isabelle precisa de atendimento médico pela segunda vez

Isabelle Nogueira precisou mais uma vez de atendimento médico no BBB 24. A amazonense foi levada ao confessionário horas antes de participar da Prova do Líder, que foi de resistência. Cunhã foi apoiada por Raquele e Michel. Um vídeo interno do confessionário vazou com o atendimento médico a Isabelle.

A primeira vez que Isabelle passou mal foi durante a festa da Líder Raquele. A moça precisou de atendimento médico durante a madrugada de quinta-feira (22).

As imagens da ida da moça ao confessionário vazaram e os atendentes usavam uma espécie de bata preta. Logo na entrada, é possível ver uma jovem agachada no canto.

Cunhã foi socorrida após sentir cólicas menstruais muito fortes, inclusive com acompanhadas de enjoo. Ela chegou a vomitar no banheiro. Após os atendimentos e receber as medicações, Isabelle se deitou no sofá e as meninas fizeram companhia.

Davi questionou se a amiga estava bem e se precisava chamar uma ambulância, o que divertiu os colegas de confinamento. Mesmo recebendo como explicação de que era normal, o rapaz ainda perguntou se Cunhã estava “tendo um curumim”.

Vitória na Pova do Líder

Após mais de cinco horas de duração, a 10ª Prova do Líder foi concluída com sucesso. Bia e Isabelle foram as grandes campeãs da competição de resistência, após derrotarem Fernanda e Giovanna Pitel na reta final.