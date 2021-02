Internautas veem roedor em sombra na casa do ‘BBB’ e brincam: ‘Retorno do rato Genilson’

Na manhã desta quarta-feira (24), internautas identificaram o possível “retorno” do rato Genilson ao Big Brother Brasil. Na edição passado, quando um roedor apareceu na dispensa da casa, ele foi nomeado pela web de Genilson.

Em vídeo na rede social Twitter, uma sombra se movimentando na iluminação da casa enquanto Gilberto lavava a louça, na cozinha do reality, fez com que os fãs se alvoroçassem com a possibilidade de o animal ainda morar no local.

Com a nova imagem, os internautas começaram a fazer piadas sobre a situação, como: "Reformaram a casa inteira, mas o Rato Genilson continua lá (passando dentro da luz, em cima do Gilberto).", "Socorro, o Genilson voltou!", "O rato Genilson está de volta no ‘BBB’", entre outros. O roedor ganhou até um perfil no Twitter.

Confira: