Internautas veem Carla masturbando Arthur e criticam crossfiteiro: 'Nem para retribuir serve'

Após se empolgarem no sábado, Arthur e Carla voltaram a esquentar o clima no "BBB 21". Na madrugada desta segunda-feira (15), enquanto Projota estava deitado em uma cama próxima no quarto colorido, a dupla se beijou e trocou carícias no chão.

Não, mas essa sequência?



Arthur e Carla mandando ver e o Projota ali de camarote#BBB21



pic.twitter.com/mQNjEveQ0L — Riti 🌵 (@arrobaritiele) March 15, 2021

Internautas perceberam, no entanto, que o movimento dos braços da atriz debaixo do edredom sugeria que Carla estava masturbando Arthur. A situação foi comentada nas redes sociais.

carla super dedicada na [censored] e o arthur nem pra devolver o favor serve, oh moleque imprestável viu — cynthya (@loeyswan) March 15, 2021

A carla batendo uma pro Arthur meu deus que coisa pavorosa — sasa (@juyeonagiota) March 15, 2021

Carla voltou só pra ficar batendo pro Arthur, que vergonha #BBB21 — Julia🍼🍺 🦅🚜🎱 (@Onvianaju) March 15, 2021