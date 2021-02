Imagens de Caio, de pé fraturado, tomando banho sozinho no chão do 'BBB' causam revolta

As imagens de Caio tomando banho durante a noite de ontem (25) revoltaram o público que acompanha o "BBB 21". Enquanto todos os brothers curtiam uma festinha improvisada na área externa, o goiano, que está com o pé fraturado, teve que sentar no chão do box do banheiro para conseguir tomar banho.

Muitos internautas ficaram com pena do Caio e questionaram a cena. “Nem gosto do Caio, mas ver ele nessa situação, tendo que ‘banhar’ sentando no chão é desumano. Boninho, faz alguma coisa”, disse um fã.

Na semana passada, Caio escorregou e caiu durante uma festa. O goiano já estava com o pé imobilizado por causa de um acidente na prova do líder.

Maldade o Caio tomando banho no chão e a produção sequer disponibilizar uma cadeira pra ele#BBB21 #BBB — bruna (@brunafroesofc) February 26, 2021

O Caio sentado no chão pra tomar banho sozinho, fiquei com dó — Lais🌺 (@ichlais) February 26, 2021

tadinho do caio tomando banho sozinho, sentado no chão p n incomodar ngm 🥺 — duda (@_dudasouz) February 26, 2021

confesso que fiquei com pena do caio tomando banho sentado no chão — bia🦋 (@_beatriz13) February 26, 2021