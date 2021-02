Gilberto revela voto para Sarah e relembra situações desconfortáveis na casa

Em uma conversa na academia, nesta quinta-feira (4), Gilberto e Sarah discutiram sobre o jogo e suas estratégias no “Big Brother Brasil 21”. Pouco antes da prova do líder, o brother criticou a postura de Karol Conká e fez referência a um possível voto na sister.

O pernambucano confirmou que os dois estão juntos na decisão de colocar a cantora no paredão. "Então fechou! Eu ganhando o líder, eu boto ela, ponto. O Brasil já sabe", declarou.

Mais cedo a dupla já havia analisado o comportamento da sister no programa. "Acho que ela é a vilã do programa. Gosto muito dela e espero que dê tempo de reverter", disse Gilberto. Sarah completou: "São detalhes, amiga. Gosto dela, não queria que ela tivesse passado do ponto."

Gilberto também relembrou algumas situações entre Karol e Lucas Penteado: "O público deve estar com ranço tão grande". Pensando em um paredão entre ela e o ator, o doutorando em economia tem sua aposta: "Karol e Lucas, ainda acho que a Karol sai."