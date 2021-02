'G3' dispara contra Karol Conká: 'Se eu assistisse a uma cena daquela, eu tirava ela'

Durante uma conversa no quarto do líder, nesta sexta-feira (19), o “G3” - Gilberto, Sarah e Juliette - especulou possíveis brothers para disputarem a preferência do público no paredão. Sarah perguntou a Juliette com quem ela preferia ir para a berlinda e a advogada indicou Karol Conká.

"Minha filha, o que ela fez, você não viu as cenas. Se eu assistisse a uma cena daquela, eu tirava ela.", disparou a paraibana.

A Juliette falando sobre a Lumena enfiar o dedo na cara dos outros e q se ela fosse líder ela indicaria a Lumena ou Karol, pelas atitudes delas na casa e como deve tá sendo visto aqui fora 🗣🗣🗣 ela é patroaaaaaa. #bbb21 Ju e Gil @FreireJuliette 👑 pic.twitter.com/8tqnx2VTsV — Juliana🌺🌵 (@juh_nogueiraaa) February 19, 2021

Sarah concorda: "Ela fez comigo já isso". "Você viu a cena dela com Carla e dela comigo?", completa a advogada. "Eu que separei a Carla das meninas", relatou a líder.

"Ah, tá. Se eu visse aquilo ali, eu acharia intolerável. Dentro de um programa, eu não iria achar bonito, não, uma pessoa enfiar o dedo na cara de outra daquela forma como foi comigo, não acho legal. Então, por isso, apenas por isso, eu acho que ela não está forte. Eu não deixaria uma pessoa dessa forte. Eu, público, não deixaria", acrescentou Juliette.

"Eu prefiro alguém que passe do ponto, do que alguém que calcule as palavras", opinou Gilberto.

Juliette rebateu: "Mas o público não vai julgar uma pessoa pelo o que ela não diz. Ele vai julgar pelo o que ele vê. E o que ele viu, foi uma pessoa gritando, botando o dedo na cara de várias pessoas, isso ele viu".