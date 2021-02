Fiuk revela ter tido possível affair com Maraisa antes de entrar no ‘BBB 21’

Em uma conversa com os brothers Caio e Rodolffo, Fiuk revelou que antes de entrar no ‘BBB 21’ chegou a flertar com Maraisa, irmã gêmea e dupla sertaneja de Maiara. O filho de Fábio Jr. também disse ser amigo da cantora e de Fernando Zor, afirmando que o casal o incentivava a investir no romance.

"Os dois [Maiara e Fernando] cantando juntos é bonito demais. Ainda mais os dois namorando, é bonito demais. Eles têm um negócio da hora que parece que tem 15 anos de idade e dá umas briguinhas à noite que é até fofinho. Parece duas crianças, é bonito de ver. Eles têm uns 'trens' de ir e voltar. Eles ficaram metendo uma pilha para eu ficar com a Maraisa. Ligaram pelo facetime e foi uma encheção. Só risada", contou aos participantes.

A confissão de Fiuk não escapou ilesa por Maiara e Zor, que são fãs do reality, e a cena em que o cantor conta o fato. Eles mandaram um recado na noite da última quinta-feira (25) para o confinado por meio das redes sociais.

"A gente estava dando pilha, é? Ele que falou que queria... Deixa ele sair da casa. Ele que queria", disse Maiara. "Safado, deixa ele sair", completou Fernando.