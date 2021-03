Fiuk desabafa sobre Arthur: 'Acha que eu sou um bostinha aqui'

Enquanto esperavam pela festa do líder na noite desta quarta-feira (10), Fiuk, Thaís e Viih Tube conversavam na cozinha do “Big Brother Brasil 21” e falaram sobre os companheiros de confinamento.

O trio criticou o jogo de Carla Diaz, mas a sister não assistiu à conversa do Quarto Secreto. Viih Tube disse que um dos motivos para a sister ter “deixado” o reality foi sua "falta de sinceridade". Fiuk concordou e relembrou situações de atrito que protagonizou com a loira, que foi eliminada no paredão falso e os outros moradores da casa ainda não sabem.

Viih afirmou que Arthur está na sua lista de prioridades. Fiuk revelou que ele e o brother não se dão bem, embora o cantor tenha tentado se aproximar: “Ele tem facilidade de comprar briga comigo. Não sei o que acontece. Acho que na cabeça dele eu sou um bostinha. Ele se resolve com todo mundo. Eu quis com muita força ser amigo dele”.