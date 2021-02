Fãs resgatam post antigo de Sarah se declarando para Fiuk; confira

A memória da internet é incrível e uma vez postado, é difícil apagar para sempre. Fãs de Sarah, participante do “Big Brother Brasil 21”, descobriram um suposto perfil antigo da sister no Twitter onde ela fez várias revelações pessoais, incluindo uma declaração para Fiuk.

No post, publicado em setembro de 2010, a então estudante de publicidade diz ficaria com o cantor tranquilamente. “Andando pelos twitters alheios cheguei no do Fiuk! Juro que se eu encontrasse ele por aí pegava fácil! Hahaha Dane-se o que falariam!”, escreveu.

O perfil em questão não é o oficial utilizado pela participante atualmente. A última vez que ele foi atualizado foi em 2011, o que leva a crer que Sarah perdeu a senha da conta ou simplesmente criou um novo perfil do zero. A equipe que administra as redes sociais da sister não comentou o assunto.