Ex-BBB Marcela diz que término com Daniel foi dolorido

A ex-participante do Big Brother Brasil 20, Marcela McGowan, revelou que tentou manter o relacionamento com Daniel Lenhardt fora do reality da Globo, mas não deu certo. O processo, segundo ela, foi "pessoal e dolorido".

"Quando a gente saiu do BBB, a gente tentou. Não rotulamos, mas nos encontramos algumas vezes, ficamos juntos, mas fomos entendendo que não era isso e nos tornamos apenas amigos. Mas, enquanto a gente tentava, muita gente não sabia disso. Foi um processo muito pessoal e dolorido que escolhemos não mostrar porque a gente estava ainda tentando alinhar e ver se aquilo ia dar certo", contou ela em entrevista à Quem.

Com vida discreta, Marcela, que é bissexual, vive romance com Luiza, da dupla com Maurílio, e confessa que a informação não era para ter vazado, por isso prefere não falar sobre o assunto ainda.

"Tem gente que pede para a gente tirar fotos juntas, para postar... Calma! Estou vivendo ainda o começo de um relacionamento e ainda estamos entendendo tudo e vendo se vai dar certo. A gente tinha zero escolhido compartilhar que estava junto porque era muito inicial. Mas a gente não teve essa opção porque divulgaram antes", disse.