Ex-BBB Lucas Bissoli é visto conversando com fãs em praia e web reage: 'barão de boazinha'

O ex-BBB Lucas Bissoli foi visto conversando com fãs, na beira da praia, em Vila Velha, no Espírito Santo, onde mora. O vídeo do brother viralizou nas redes pela humildade do estudante de medicina, que estava sentado, descalço e em uma roda com os admiradores. Assista:

Após as imagens caírem na web, os seguidores logo começaram a elogiar a postura do brother. "Barão de boazinha", brincou um internauta, fazendo referência ao apelido "Barão da piscadinha" pelo qual Lucas ficou conhecido. "Gente como a gente", disse outro.