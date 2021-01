Ex-BBB Felipe Prior reclama de Gilberto: 'Grita pra cac*te'

Nesta madrugada (27), Gilberto causou no "BBB 21". Ele falou mal do apresentador Tiago Leifert e do governo Bolsonaro, confessou que comprou seguidores e fez o nome de Britney Spears parar nos assuntos mais comentados do Twitter após implorar à produção do reality para que algumas músicas da cantora fossem tocadas.

O ânimo do doutorando em economia, porém, não agrada a todos. O ex-BBB Felipe Prior criticou "a gritaria" de Gilberto.

"Pausa rapidinho só para um negócio: Mano, grita ‘pra’ cac*te, meu filho!", disse em seus Stories do Instagram em que filmava a tela da TV. Ele escreveu "Gilberto y Gilberto" no post — uma referência ao termo "Joga y Joga", seu bordão durante sua participação no "BBB 20".

"Não dá para ficar assistindo o pay per view, não. Grita muito!", concluiu.