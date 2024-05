Ex-BBB Davi se cansa de ataques na web e anuncia decisão aos seguidores

Davi, campeão do BBB 24, desabafou em uma live após recuperar sua conta do Instagram. Durante a conversa com os seguidores, o novo milionário agradeceu aos fãs pelo apoio no confinamento do reality show e anunciou uma pausa nas redes sociais depois de receber ataques ao ser visto com a influenciadora Bárbara Contreras, apontada como o novo affair do baiano.

Primeiro, o ex-motorista de aplicativo explicou que apenas a sua conta foi recuperada. Junto com a dele, a de sua mãe e sua irmã também foram invadidas e a família de Davi não obteve sucesso na retomada da administração do perfil. O baiano também pediu obrigada aos seus fãs que estiveram na torcida durante o BBB 24.

"Estou passando aqui para agradecer a cada um de vocês que são os meus fãs, as pessoas que torceram por mim quando estava lá no Big Brother. As pessoas que lutaram e batalharam comigo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês", disse.

Tempo nas redes sociais

Na conversa com os fãs, o novo milionário disse que o pós-BBB está sendo muito difícil e disse que vai descansar e se afastar da web por um período. O ex de Mani Reggo pediu desculpas por "tudo o que está acontecendo", deixando claro que nada é culpa sua, além de estar dando o melhor que pode.

"Tenho dado meu máximo para transparecer e ser a pessoa que sempre fui: humilde, 'gente fina', do bem, que gosta de fazer o bem sem olhar a quem. Estou passando aqui para falar para vocês que vou dar um tempinho. Vou falar com vocês sempre, mas vou dar um tempinho. Vou dar uma aquietada nos ânimos um pouco, mas não vou deixar de falar com vocês", finalizou.

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)