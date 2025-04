Eva e Diogo Almeida se encontram para atualizar as 'fofocas' no pós-BBB; veja

Eva e Diogo Almeida, amigos dentro e fora da casa do BBB 25, almoçaram juntos em um restaurante na cidade do Rio de Janeiro na tarde do último sábado (05). O ator e a bailarina publicaram registros do momento em suas redes sociais.

"Um cadinho sobre o nosso almoço de sábado. A primeira resenha sem câmeras. Só energia boa!!", escreveu Diogo na legenda.

Eva e Diogo Almeida almoçam juntos (Fotos: AgNews)

Os dois compartilharam ainda os stories dos seus perfis no Instagram, momentos desse encontram. Eles beberam vinho ao lado de uma amiga, e Eva comenta: "Realmente a gente saiu da Xepa. Vinhozinho... Fofocando horrores", se diverte.

Os dois foram bastante tietados no local.