Equipe de Rodolffo ameaça processar quem acusar o brother de homofobia

A equipe de Rodolffo, do BBB 21, acionou os advogados esta semana para intimar vários perfis no Twitter e Instagram que foram notificados extrajudicialmente para que retirassem do ar publicações que insinuassem que o sertanejo seja homofóbico.

Os perfis não podem repetir a crítica a Rodolffo, caso contrário as medidas judiciais serão tomadas. A acusação de homofobia ocorreu após o sertanejo dizer dentro do reality: “Não consigo ficar perto dele, rir das piadinhas, desses gritinhos dele o tempo inteiro. Eu bloqueio cara, lá na rua eu sou assim”, disse se referindo a Gilberto, que é homossexual.

Isso somado ao fato de Rodolffo dar corações no queridômetro para todos os brothers, menos para Gilberto e João, ambos gays assumidos. Segundo o advogado Guilherme Capanema, foram enviadas várias notificações.

"Tem muita gente falando inverdades e acusando de homofobia ou racismo. As ações precisam ser tomadas”, disse o advogado.