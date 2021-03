Em conversa com Juliette e Sarah, Thais revela: 'Hoje agradeço por não ter feito casal'

Juliette, Sarah e Thaís estão no Quarto Cordel, do BBB21, conversando sobre Fiuk. Juliette brinca com a cirurgiã-dentista: "Quando você se interessou por ele, ele estava comigo". Sarah comenta: "Lembra que a gente brincou no sofá, não sei quem perguntou, estávamos nós duas e mais alguém. Perguntou, tipo: 'Você ficaria com o Fiuk?'. Aí eu falei: 'Eu, não'. Aí ela: 'Eu acho que ficaria'".

"Eu entrei casada e saí solteira", brinca a advogada. "De verdade, só que hoje, de verdade, eu agradeço de não ter feito casal. Eu acho que o meu psicológico... Tipo, a minha cabeça estaria pior se eu tivesse de casal do que desse jeito que está", continua Thaís.

"É como eu penso, eu perderia o jogo", afirma a analista de marketing digital. "Se eu tivesse de casal, ia me abalar em muitas coisas. Quando eu estou com alguém, eu me entrego real. Como se entregar totalmente aqui? A gente ia virar uma pessoa? Sei lá, isso ser meio estranho", garantiu.