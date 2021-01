Divulgação da lista dos participantes do ‘BBB21’ sairá após ‘Laços de Família’; confira as novidades

Os fãs do reality Big Brother Brasil vão ter que segurar a ansiedade e esperar mais um pouco mais para saber quem serão os participantes desta edição. De acordo com o comunicado feito no perfil oficial do BBB, nesta segunda-feira (18), é na faixa da grade de programação da Globo na parte da tarde que o público terá a surpresa revelada.

É a partir do ‘Vale a Pena Ver de Novo’, que vai ao ar por volta das 16h40 (de Brasília), reprisando a novela "Laços de Família", que os internautas finalmente vão poder conhecer os integrantes dos grupos "Pipoca" e "Camarote".

🚨 ATENÇÃO 🚨



Já trago novidades sobre a lista dos meus participantes! É nesta terça-feira, 19, a partir do 'Vale A Pena Ver do Novo' 👀



A estreia do reality show está marcada para o dia 25 de janeiro. O diretor do programa, Boninho, garante que a fórmula de sucesso da edição de 20 será repetida este ano. O elenco do BBB será formado por pessoas anônimas e também por personalidades já conhecidas pelo público que foram convidadas a integrar a nova edição.

A 20ª edição será a mais longa do programa, com duração de 100 dias. Os jogos da discórdia,as provas, o big fone, o anjo e monstro vão permanecer com as mesmas dinâmicas.

Há duas semanas, fazendo um "esquenta" para o reality, o ‘Big Boss’ já havia mostrado "spoilers", mas não animou muito o público.