Clima esquenta e Juliette, Sarah, Gilberto e Viih Tube discutem; assista

O clima no G3 não está nada tranquilo. Na tarde desta quarta-feira (10), Juliette foi ocnfrontada por Sarah e Gilberto no quarto cordel do “Big Brother Brasil 21”. Viih Tube também colocou a sister contra a parede e criticou suas atitudes e posicionamentos.

Começou com Sarah questionando o posicionamento da paraibana no Jogo da Discórdia de segunda-feira (8). “Você falar em rede nacional que um homem [Arthur] ‘deixou uma mulher vulnerável’, é muito sério. Você falou essa palavra”, reclamou a loira. “Mas tu não explicou (sic)”, completou Gilberto.

No entanto, os brothers não deixaram que Juliette se explicasse e continuaram falando. “Tem que tomar cuidado, você mesmo sabe disso, que tem que tomar cuidado com as palavras que usa”, disse Sarah.

Thaís, que também estava no quarto, deu sua opinião: “Que lá de fora pode dar muita repercussão”. “Muita! E não foi assim. Você ficou repetindo várias vezes: ‘Ele me pôs doente, ele me pôs doente’”, concordou Viih Tube. A sister disse que Arthur teria ficado chateado com o comentário: “Chegou nele e ele ficou mal”. Juliette rebateu: “Por que ele não falou comigo?”.

Ainda envolvendo Arthur, Sarah não aprovou Juliette ter perguntado ao brother por que ele não tinha colocado a loira no castigo do monstro: “Se eu falasse ‘Por que não deu pra Juliette?’, você vai ficar tranquila? Se eu te colocar no fogo você vai ficar tranquila? Você vai achar legal?”. Juliette se defendeu: “Depende da situação”.

“Tem que tomar muito cuidado com as coisas que você fala aqui dentro. Sério mesmo, porque eu gosto muito de você”, acrescentou Sarah. “Todo mundo tem que tomar, não só eu”, rebateu Juliette. “Mas eu fiquei, mas muito, muito chateada com isso”, completou a loira.

A lavação de roupa suja continuou e sobrou até para Carla. Acreditando que a atriz foi realmente eliminada, os brothers não aceitaram que Juliette ficou do lado da sister enquanto ela vivia um atrito com Arthur. “Você tem que escutar seus amigos, se a gente falar pra você é pelo seu bem”, disse Sarah.

Viih Tube também reclamou: “Parece até que você não confia na gente”. A advogada rebateu: “Eu confio, só que é f*da, tipo assim…”. Mas Sarah a interrompeu, imitando como ela teria agido e dado ouvidos a Carla: “Mas você falava: ‘Ele falou? Ele falou? Então eu tenho que saber se ele falou’. Aí a Carla veio e você disse: ‘Eu estou com você’”.

Até os “pódios” entraram na discussão. Juliette ressaltou que nunca mudou de ideia sobre quem quer que chegue à final com ela. Já Gilberto, assumiu que trocou sua “final dos sonhos” e espera que Fiuk assuma o posto de Juliette em terceiro lugar. “Você andou pela primeira vez uma casa”, disse o economista. “Então eu estou em quarto e Fiuk está em terceiro? Tranquilo. Tá vendo como isso acontece? Eu disse a você que ia acontecer”, respondeu ela.

Juliette afirmou que não é um “errinho” que mudaria seu pódio de uma hora para outra, ao contrário do que fez Gilberto. “Só que o meu pódio não é frágil dessa forma. Antes de eu pensar em tirar alguém na sua frente, eu vou falar com você e dizer o que me machucou. Se você não conversar comigo e não me entender, aí tudo bem. Mas antes disso, não. Meu pódio não é frágil, de jeito nenhum. Quando você sair do meu pódio, vai ser uma coisa concreta, não por uma dúvida”, rebateu.

Juliette: "pois o meu pódio não mudou continua sendo viih, você e Sarah, só vou mudar quando eu tiver certeza!"



“O meu [pódio] não mudou. Nem Viih, nem você, terceiro seria Sarah, e assim vai sucessivamente. Não mudou. Só muda quando eu tiver certeza. Quando eu tiver certeza, aí vai mudar. Porque você já fez várias coisas que me magoaram, e você não saiu do meu pódio. E nem precisei dizer isso a você, porque o que eu sinto não muda”, completou a advogada.