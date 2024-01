Chico Barney afirma que novidades podem tornar BBB24 difícil de entender

Com início no dia 8 de janeiro, segunda-feira, o BBB24 terá uma série de novidades em seu formato. Com o aumento no núemro de participantes - de 20 para 26 - e as novas regras do jogo, os telespectadores precisarão se adaptar à nova fase do reality show mais conhecido do Brasil.

De acordo com o colunista Chico Barney, do UOL, as novas dinâmicas podem ser um problema para o BBB. Em vídeo divulgado pelo portal Splash, o crítico ferrenho da estrutura do televisivo alfinetou mais uma vez Boninho e sua equipe, ao chamar as novas dinâmicas da edição de “badulaques”:

“Eu acho que essas novidades (do BBB) correm o risco de se tornarem ruído. Uma das grandes vantagens do BBB uma das grandes vantagens do BBB é que ele é um programa simles, óbvio. Junta um monte de idiota no estúdio em Curicica e vê o que acontece”, ataca. “Mas eles estão colocando tanto badulaque, tanto ‘gueri-gueri’ que pode ficar um negócio quase inalcançável para quem não assiste todo santo dia e fica internado no pay-per-view”.

Entre as mudanças do BBB está o aumento dos poderes do líder, a mudança no formato de votação e a retirada do popular “jogo da discórdia”. Os primeiros participantes da Casa devem ser divulgados no chamado “Big Day” desta sexta-feira (5).