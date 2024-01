BBB24 promete formato novo e mais interação com o público

A espera acabou e o BBB24 finalmente terá início na próxima segunda-feira (8), depois da novela Terra e Paixão, na TV Liberal. O reality show mais amado do Brasil entra na sua 24ª temporada em um processo de mudança, como avaliou o apresentador do programa, Tadeu Schmidt, em coletiva de imprensa concedida na última quinta-feira (4), ao lado de Rodrigo Dourado e Boninho - diretores do BBB.

Os selecionados para concorrer ao prêmio milionário - que na última edição chegou próximo a R$3 milhões - devem encontrar novidades nas regras e programações da casa; mas a essência do programa continua a mesma: confinados em uma casa dentro dos Estúdios Globo, em Jacarepaguá, os brothers têm de conviver uns com os outros e passar por desafios que convergem em um só objetivo: escapar da eliminação no ‘Paredão’.

Entretanto, os novos participantes já devem ter surpresas a partir do primeiro dia de jogo. Muitos deles, por sinal, começam sem saber até mesmo se vão começar o jogo dentro da Casa. Após a divulgação de 18 participantes, serão divulgados mais 14 candidatos durante o programa “Fantástico” do próximo domingo, em um grupo chamado de “puxadinho”. Estes dependerão da primeira votação do público para definirem o seu futuro na casa: no mesmo dia, o telespectador escolherá dois participantes para entrar no elenco do BBB: “o público vai poder escolher mais um homem e mais uma mulher para entrar na casa, aí nós teremos 20 participantes”, disse o apresentador Tadeu Schmidt

26 participantes concorrem ao prêmio milionário do BBB24 (Reprodução/Globo)

Mas esse nao será o “adeus” dos 12 participantes que restaram no “puxadinho”: Logo no primeiro dia de programa, na segunda-feira, os 20 participantes que já estão na casa escolherão mais seis para ficar no reality, completando os 26 brothers da edição.

Mas as novidades não param por aí. Durante a competição, candidatos a milionário terão dinâmicas diferentes das 23 edições anteriores. O líder terá mais poderes, o anjo será sempre autoimune e os castigos do monstro serão mais pesados. Rodrigo Dourado adiantou que “vai ser uma primeira semana muito quente, muito agitada e com muita novidade. Vem muita coisa”.

As votações também serão uma novidade. Afinal, a partir de agora, haverá duas modalidades de votação: o voto único e o voto da torcida. Cada um terá peso de 50% nos “paredões”, sendo que o voto da torcida é ilimitado para os internautas e o vot único - como o próprio nome diz - só permite uma escolha por CPF, no site do Gshow.

Uma das preocupações de Boninho era com a influência dos bots, ou seja, robôs pagos pelas redes de apoio dos participantes para ajudar na votação. Este ano, porém, o big boss garantiu que o sistema de segurança foi reforçado para não haver invasões por hackers:

“Não tem nenhuma chance de ter robô, não teria e não terá, mas eu não posso te contar o que a gente faz por isso, mas é um time muito grande que a gente tem. Temos até hacker trabalhando para a gente. É um desenho com muito cuidado e muito delicado, que é muito importante para a gente“, salientou.

Para te atualizar sobre todas as mudanças no game, O Liberal preparou um guia com as novas regras da Casa mais vigiada do Brasil. Confira!

Puxadinho/Pipoca/Camarote

Ao todo, serão 26 participantes do BBB24

- 13 do “camarote”;

- 5 do “pipoca”; e

- 8 escolhidos entre 14 do “puxadinho”

Votação do “puxadinho”

Os escolhidos do “puxadinho” sairão de duas votações:

2 escolhidos no “Fantástico” de domingo; e

6 escolhidos pelos 18 participantes da Casa, na segunda-feira (8)

Líder

O líder terá poderes e direito a benefícios que não tinha em edições passadas:

Recado para o líder

O público poderá avaliar o “reinado” do líder da semana, escolhendo um emoji para mostrar a ele ao final do período de liderança

Central do Líder

O líder também poderá escolher a hora em que o monstro da semana pagará o seu castigo, com uma sirene que ficará em seu quarto especial. . O líder também pode descobrir quantos votos recebeu até o momento.

Castigo do monstro

De acordo com Rodrigo Dourado, os castigos do monstro também serão mais “cruéis”. Nas últimas edições, o escolhido usava uma fantasia e pagava o castigo de “dançar” na casa sempre que a sirene tocava.

Na mira do Líder

A partir da segunda semana de programa, o líder vai pré-indicar três brothers que podem ser indicados para o paredão - aumentando a ansiedade dos brothers até a formação oficial da eliminação, no domingo.

Paredão

Assim como na edição de 2023, a partir da metade do programa as votações de paredão serão para escolher quem será eliminado e não para quem vai permanecer, como geralmente ocorre

Voto da torcida/Voto único

As votações de paredão terão duas modalidades, cada uma com 50% de peso:

Voto único - permitido somente 1 voto por CPF no site do Gshow

Voto da torcida - especial para mutirões entre as equipes dos participantes



Anjo autoimune

“O anjo está mais poderoso que nunca, será autoimune e dará imunidade para mais alguém, até que tenhamos uma ordem contrária. No começo será assim, ele já vai saber, logo de cara, que tem este poder”, explicou Tadeu Schmidt.

"Anjo" e "Monstros" do BBB24 serão mais intensos (Divulgação/BBB24)

Poder coringa

O “poder coringa” será leiloado na dinâmica “perde e ganha”. Quando o participante entrar no confessionário, vai ser imprevisível quem vai arrematar o poder coringa. Vai ser uma dinâmica de sorte, instantes antes de entrar no raio-x.

Quartos

Nos primeiros dias de jogo, os 26 brothers dormirão no mesmo quarto.

Decoração da casa do BBB será divulgada no "Fantástico" de domingo (Divulgação)

Sincerão

Substituindo o “Jogo da discórdia”, o Sincerão será uma dinâmica fechada apenas ao Anjo, o Líder e quem estiver indicado ao paredão