Carla Diaz reclama das câmeras e leva bronca da produção: 'A senhora não pede nada'

Carla Diaz está “se achando” após vencer o paredão falso e ir para o Quarto Secreto no “Big Brother Brasil 21” na noite de terça-feira (9). Já nesta quarta-feira (10), a sister usou o terceiro card que dá direito a ouvir duas horas de papo dentro da casa. Mas a atriz acabou levando uma chamada por pedir constantemente para que a câmera mude de ambiente.

Enquanto a TV no quarto mostrava Camilla de Lucas sozinha, Carla pediu para assistir à conversa entre Gilberto e Fiuk. “Ali, coloca no Gil e no Fiuk, por favor, eu preciso ver isso”, disse. Ela não sabia, mas a dupla estava, de fato, falando mal dela.

Eita que a produção! Poxa @boninho assim não dá! A @Carladiaz precisa vê a verdade do Arthur. Ajuda aí! E manda a voz do além ser menos grossa. #BBB21 pic.twitter.com/BR2G0Is8mH — Lívia Rodrigues (@lrodriguesrp) March 10, 2021

“Que sacanagem! Vocês estão fazendo eu perder meus créditos. Gente, de novo, Camilla vai até dormir aí, já conheço ela”, reclamou a atriz. “Vocês estão fazendo eu perder meus créditos! Eu sou rebelde, hein, produção?! Vocês estão de sacanagem”, completou.

“Troca de cenário”, insistiu, antes de ver a paciência do Big Boss acabar.

“Atenção”, começou a voz da produção. "Não posso ficar falando, é isso?”, perguntou a sister. O Big Boss respondeu à altura: "Atenção! A senhora não pede nada. Siga a sua vida".