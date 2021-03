Carla Diaz explica porquê de se ajoelhar para Arthur na volta do paredão falso

Em um bate papo na despensa da casa do “Big Brother Brasil 21”, nesta sexta-feira (12), Carla Diaz falou para Camilla de Lucas sobre seu relacionamento com Arthur no jogo. A atriz explicou que fez a cena romântica, de ter se ajoelhado para o brother na frente de todos, para deixar as coisas claras.

Camilla revelou que Arthur ainda era uma incógnita para ela. A influencer citou o fato do loito não se impor ao defender Carla. Mas a atriz pediu para a sister “relaxar” e confiar no jogo da amiga.

Carla sobre ter se ajoelhado para o Arthur:



Vídeo / Reprodução Globoplay pic.twitter.com/XgOm5QEKG3 — Carla Díaz 🦋 (@Carladiaz) March 11, 2021

“Eu vou tratar diferente também. Estava na incógnita. Estava na dúvida do que se passava na cabeça dele. Agora vai mudar, muito. Só escuta o que eu estou te falando. Eu ouvi muita coisa, mas agora eu vou jogar”, garantiu Carla.

A atriz pediu que o papo ficasse apenas entre os amigos, que garantiram que não repassariam nada adiante.