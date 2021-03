Camilla diz que veto de Rodolffo em Pocah na Prova do Líder foi 'burrice'

Em conversa com Camilla de Lucas e e Projota na Cozinha VIP, na noite desta sexta-feira (13), Pocah comentou sobre o veto que recebeu na Prova do Líder desta semana, sob o domínio do sertanejo Rodolffo, e disse que se sentiu muito mal por isso. Ao que Camilla emendou: "Eu não imaginava que você seria vetada. Pra ser sincera, eu achei que foi um pouco de burrice", opinou.

Projota também avaliou como equivocado o veto do brother: "Ele se sentiu ameaçado no momento à toa, né? Ela não demonstrou esse tipo de ameaça", disse. "Por isso que eu falei. Achei que era eu. Eu tinha certeza que ou seria eu ou seria a Thaís", respondeu Camilla.

Pocah concordou com a leitura dos dois e admitiu que se Rodolffo tivesse pensando mais um pouco teria raciocinado melhor. E mostrou que tem amadurecido no jogo: "Eu já pensei assim, mas hoje não mais. Não tem mais como fazer as coisas sem usar a cabeça, senão vai ficar para trás. E eu estou pronta para jogar. Estou com a cabeça ótima", afirmou.