Caio dispara sobre Fiuk: 'Quem dá moral pra c* de cachorro é mosquito'

Caio e Rodolffo relaxavam na jacuzzi do “Big Brother Brasil 21” e, entre cantorias e conversas, o fazendeiro foi criticado por Fiuk por sua falta de habilidade na cantoria. Irritado, Caio esperou o músico se afastar para reclamar da postura do brother.

"Não precisa irritar a gente, não precisa. Ninguém chamou para o rolê aqui, veio quem quis. Aí chega para criticar? Não, não precisa. Você entende que não precisa?", disse o agroboy a Rodolffo, que também é cantor.

"Você acha que eu não estou careca de saber que eu cantei feio? Aí chega um lá falando tá feio e 'vai tomar no c*'. Não chamei você pra ficar escutando. Entra pra dentro'. Estou aqui me divertindo, não sou cantor. Feio seria se eu fosse cantor e se estivesse fazendo besteira. Aí tinha que me educar. Eu sou um coitado. Tudo aqui pra mim é divertido. Quem dá moral pra c* de cachorro é mosquito. Ah, moço. É bobeira demais", seguiu.

O sertanejo riu da reclamação do colega, que caiu na gargalhada. Depois, a dupla seguiu para a sede do “BBB”.

Projota e Arthur assistiram à cena de longe e o rapper contou que Fiuk foi quem cutucou primeiro.

"Ele estava aqui e se retirou. Esse bagulho que eles falam muito e eu percebo real. A pior parte não é ele ser encrenca, chato ou tudo deixar ele nervosinho. A pior parte que não é o que ele fala. Ele fala que é o mais da paz, mas arruma confusão minúscula com tudo. Você tinha que ver ele falando com o Rodolffo. O Rodolffo tentando fazer as meninas cantar no tom certo e ele ficou zoando, pesando na do Rodolffo: 'calma, Rodolffo. Deixa as meninas'. E ainda falou que não deixou ele cantar ontem", alfinetou Projota sobre Fiuk.