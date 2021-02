Caio conta aos colegas que quebrou o pé e vai ficar sem disputar as provas

Depois de sofrer um acidente durante a prova do líder do “Big Brother Brasil 21”, nesta quinta-feira (18), Caio passou por exames por sentir uma forte dor no pé. Com os resultados, o goiano revelou para os outros brothers que acabou quebrando o pé. Por isso, Caio não poderá mais participar das provas no jogo, exceto as disputas de sorte.

"Agora que eles tiveram o resultado... Quebrou e eu vou ter que ficar oito semanas com a tala. Eles falaram: 'olha, agora vai ser bem difícil para você aqui'. Não posso beber nada, agora é remédio, repouso e gelo", explicou o fazendeiro.

Consolado pelos colegas de confinamento, Caio desabafou dizendo que não desistirá do programa, mas que dificilmente conseguirá conquistar o colar do líder ou anjo novamente.

O brother contou que a produção perguntou se ele gostaria de deixar o jogo, mas ele optou por continuar na disputa. "Querendo ou não, aumenta mais os pontos de ansiedade. Não pode entrar na piscina, não pode cozinhar, não pode beber nada", ponderou.

Além dele, Arthur e Viih Tube também se machucaram na prova. Arthur deslocou o ombro e está com imobilizador. Viih Tube contou que o piercing que tem no mamilo rasgou sua pele.