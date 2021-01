Caio ameaça desistir do 'BBB21' após ser chamado atenção por Lumena

O terceiro dia de confinamento foi marcado pelas discussões por conta dos brothers terem usado maquiagem e agido de maneira que causou incômodo a outros colegas de confinamento. Após Lumena revelar seu desconforto, Caio sentiu a pressão e chegou a cogitar desistência do programa. O participante foi amparado por outros brothers e parece ter desistido da ideia.

Emocionado após a conversa polêmica sobre ter promovido brincadeira envolvendo o público LGBTQI+, Caio foi para o quarto cordel e tentou retirar os microfones, ameaçando deixar o reality show.

Rodolffo, do grupo “Camarote”, Thais e Juliette, do “Pipoca”, agiram para impedir a saída do brother. Eles consolaram o colega de confinamento e, enquanto Juliette abraçava o goiano, Rodolffo pedia calma. "Não ‘cumpadi’, você está doido? Onde você vai?", questionou o sertanejo.