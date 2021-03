Caio ameaça desistir do 'BBB' após discussão com Rodolffo

A manhã deste sábado (13) no “Big Brother Brasil 21” foi tensa para Caio. O goiano discutiu com seu melhor amigo dentro do reality e chegou a ameaçar desistir e pedir para sair da casa. A confusão começou com um comentário de Rodolffo.

“Tudo que eu faço está errado. Você nunca me contou uma coisa que eu fui contar para os outros, mas tudo que você vai contar para mim você fala 'mas você não vai falar para os outros não, que você é custoso'. Tudo que eu faço está errado, tudo que eu penso está errado, se eu faço isso, está errado, se eu faço aquilo, está errado (...) Fala o que é que eu acertei até hoje? Nada”, desabafou Caio..

Em seguida, o fazendeiro fez menção de arrumar suas coisas e ir embora.

“Cara, eu estou acabando com a minha cabeça. Eu vou sair daqui de que jeito daqui a um mês, duas semanas? Cada vez pior. Eu tenho responsabilidade lá na minha casa”, disse.

Rodolffo tentou entender o que o amigo sentiu que o fez pensar em abandonar o reality. "Tudo. Eu já estou de um jeito que não tenho paciência para mais nada", respondeu Caio.

Sarah interveio e pediu para o brother sentar. "Você não vai tomar nenhuma atitude precipitada não né?", perguntou a loira. Caio disse que está "de boa", apenas cansado: “Não quero fazer esse papel, não vim aqui para isso, e eu sei que se continuar assim vai continuar cada fica vez pior”.

Gilberto também tentou acalmar o fazendeiro, que disse que vai tentar pegar medicação para a ansiedade no programa. “Estou falando sério. Tudo é cansativo”, relatou Caio..

Gil apontou que o amigo está abalado desde quando assistiu ao vídeo da primeira vez em que foi anjo. Na ocasião, o goiano achou que a esposa estava estranha. No mesmo dia, ele também arrumou as malas para ir embora.