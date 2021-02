Brothers elogiam presença de palco de Joelma em bate-papo animado

Hoje, durante um bate-papo na cozinha vip da casa mais vigiada do Brasil, o nome da cantora Joelma entrou na pauta. Sarah destacou as performances de palco da paraense se dizendo impressionada com a desenvoltura dela: Ela não faz força pra cantar, ela só fala e a voz sai assim. Ela dança e canta e balança... isso tudo em cima de uma bota gigantesca, e não cansa."

Ela e Juliette até ensaiaram um trechinho de "Cavalo manco", música que lançou nacionalmente a banda Calypso, com ênfase no refrão levado ao grave mais potente pela loira. A paraibana foi até mais longe e ainda arriscou imitar uns passos do brega paraense.

A influencer Camila lembrou que quando mais nova costumava colocar uma toalha presa a uma faixa na cabeça para imitar o "bate-cabelo" que é marca registradar de Joelma.

João Luiz também relembrou um challenge de troca de roupas feito pela cantora em que mudava também as cores das muitas botas que coleciona - todas feitas sob encomenda exclusivamente para ela.

E ainda ressaltaram a contribuição de Joelma para a a incorporação da coreografia nos shows feitos por outros artistas nacionais.