Briga no BBB22: Gustavo chama Larissa de 'plantinha'

Na casa do BBB 22, após a eliminação de Bárbara e a expulsão de Maria, Larissa e Gustavo, os dois novos participantes do programa, protagonizaram uma briga. Tudo começou na manhã desta quarta (16), quando o bacharel em direito estava no confessionário, provavelmente gravando o próprio Raio-X.

Do lado de fora, Larissa, Vyni e Jessilane conversavam sobre o jogo, quando a pernambucana explicou que, em seus objetivos pessoais, o reality show sempre esteve presente, e que planejou jogar com coração e estratégia para seguir na competição. "Saber dosar", definiu. Foi nesse momento exato que Gustavo, que já foi comparado a Felipe Prior, deixou o confessionário, escutando parte das palavras da sister.

Na sequência, Larissa se levantou e entrou no Quarto Lollipop, distanciando-se do brother. "O assunto chegou", riu o empresário. Jessilane, que tem fama de ser boca aberta, confirmou: "A galera estava comentando mesmo". Diante da revelação, Gustavo decidiu ir atrás de Larissa no quarto.