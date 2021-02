Boninho reposta vídeo de Jojo Todynho pedindo para entrar no 'BBB' e faz mistério

Nos últimos dias, Jojo Todynho, campeã de “A Fazenda 12”, vem pedindo para fazer parte do “Big Brother Brasil 21”. Um vídeo da cantora fazendo campanha para si chegou a Boninho, que compartilhou a publicação em seu perfil no Instagram.

O diretor do programa da Globo compartilhou o vídeo nesta quarta-feira (3) e a sua mulher, a apresentadora Ana Furtado, levou a brincadeira para o Twitter.

"Já pensou?", escreveu Boninho no post. Enquanto Ana Furtado compartilhou o vídeo com a hashtag "Jojo No BBB".

Nos comentários, os fãs se empolgaram com a possibilidade da cantora aparecer no reality global.

Internautas, incluindo Neymar, pedem que Jojo entre na casa do “BBB” para que ela "falasse verdades" a alguns participantes.