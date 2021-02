Jojo Todynho pede para entrar no 'BBB21' e fãs começam campanha

Jojo Todynho foi campeã da última edição de “A Fazenda”, mas também quer marcar presença no “Big Brother Brasil 21”. A cantora resolveu engrossar o coro nas redes sociais nesta terça-feira (2) e fazer campanha para entrar no reality: "Só quero 30 minutos, Boninho".

"Êêê, Jojo no ‘BBB’. Quero ver todo mundo subindo a hashtag aí. Boninho, eu só quero 30 minutos na casa. Se quiser me dar o prêmio também, obrigada. Mais um, né?", provocou a funkeira em um vídeo.

@boninho meu amor é só trinta minutinhos vai , será puro entretenimento.#JojoNoBBB pic.twitter.com/Rnvq0KaYcZ — Jojo Todynho 💥 (@jojotodynhoofc) February 3, 2021

A campanha pela entrada de Jojo no “BBB” começou depois que os fãs apontaram famosos que poderiam "dar um jeito" e falar verdades para Karol Conká, que vem sendo duramente criticada pelo público por suas ações dentro da casa.

Na segunda-feira (1º), revoltada com o comportamento de Karol, Jojo já havia cobrado uma atitude de Boninho. Ela também afirmou que a admiração pela cantoa "acabou".

"Eu quero saber qual vai ser o posicionamento do Boninho sobre isso que estão fazendo com o Lucas. Ninguém está intervindo. Ninguém tem peito para falar 'porra, chega' pra ela (Conká), pra Lumena. Por isso que eu falo que é só lacração. Olha o que estão fazendo com esse garoto. Será que ninguém está vendo?", reclamou a ex-peoa.