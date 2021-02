Big Fone vai tocar no sábado; confira o horário da chamada no 'BBB21'

O Big Fone vai agitar a casa do “Big Brother Brasil 21” nesta semana, mais precisamente neste sábado (27). O diretor do reality, J. B. Oliveira, o Boninho, entregou o horário em que a dinâmica vai acontecer.

Respondendo a um seguidor nesta quinta-feira (25), Boninho disse que o Big Fone vai tocar dentro do programa ao vivo de sábado. Quem for mais rápido e atender à ligação terá que indicar três participantes ao paredão.

Respondendo internautas em seu Instagram, Boninho informa que o Big Fone de sábado tocará durante o programa. pic.twitter.com/Z9E4zHAtFX — Tracklist (@PortalTracklist) February 25, 2021

A dinâmica desta semana será diferente, por conta do Big Fone e porque o Anjo será autoimune. O líder João vai indicar mais um brother e a casa vota no quarto indicado. O indicado pelo líder deve tira um brother do paredão.

O trio que restou – um indicado pela casa e dois pelo Big Fone – disputa a prova Bate e Volta. Os dois derrotados enfrentam o indicado pelo líder no paredão da terça-feira (2).