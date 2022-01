BBB22: Tadeu Schmidt aborda transfobia com Linn da Quebrada: 'Pronome feminino'

Com a entrada de Linn da Quebrada, que recentemente recebeu sua nova identidade com o nome Lina Pereira, na casa do “Big Brother Brasil”, um tema voltou a gerar debate: a representatividade de pessoas trans e travestis no universo televisivo, como novelas e realities como o BBB, assunto que já esteve em alta durante a participação de Ariadna.

Neste BBB22, Lina foi uma das participantes mais aguardadas na edição, mas em menos de 24 horas dentro do programa, ela precisou lidar com situações preconceituosas, mesmo que na sua apresentação ela já tenha dito: “Não sou homem, não sou mulher, sou travesti. E essa sou eu”. Ela também avisou: “não quero representar”.

Na madrugada de domingo, 23, ela foi chamada mais uma vez de “ele” e durante o ao vivo de ontem, Tadeu Schmidt pediu que a multiartista explicasse a história de sua tatuagem da testa que está escrito “ela”.

“Eu fiz essa tatuagem por causa da minha mãe. No começo da minha transição, a minha mãe ainda errava e me tratava no pronome masculino. Eu falei: ‘Vou tatuar na minha testa’. Por isso, se ficou na dúvida, lê e aí vocês lembram que eu quero ser tratada com pronome feminino”, explicou Lina.

“Muito importante você ensinar isso, Lina, para os moradores da casa e para o Brasil inteiro para que erros não sejam mais acontecidos. Muito obrigado!”, finalizou o apresentador. Ele é pai de Valentina Schmidt, 19 anos, que se identifica como Queer.

O participantes cobram “aulas” e explicações dela a todo momento, e o público espera que ela fale sobre o tema durante sua estadia na casa.

“Com certeza a presença da Linn no BBB22 é um marco na história do programa, afinal ela é a primeira travesti politizada a demarcar sua participação em um reality nacional. E isso, para população Trans & Travesti é uma alegria sem tamanho! Poder enxergar os seus e suas ocupando lugares de destaque nacional dessa forma, é algo que parece tão ‘simples’, mas é capaz de impulsionar uma população inteira”, avaliou o empreendedor artesão, Heitor Santana. Ele é um homem trans.

Na primeira madruga em que Linn passou no programa, mesmo que distante dos seus ouvidos, Rodrigo chamou a participante de “traveco”. Para quem ainda não sabe, a homofobia e transfobia são crimes no Brasil, desde 2019. A pena prevista é de um a três anos, podendo chegar a cinco anos em casos mais graves.

“Infelizmente a transfobia ainda é algo que precisa ser combatido diariamente, digo infelizmente por que acredito em um tempo em que todo ser vivente será visto por igual, em direitos, em deveres e em respeito. Mas para isso ainda precisamos lutar por nossas vidas, nossos direitos e conquistas, é cansativo, mas necessário. E é assim que construiremos um futuro mais justo. Por que querendo ou não, estaremos aqui! Nas telas, nas escolas, nas universidades, nas ruas e nos empreendimentos sendo consumidos artística e profissionalmente por que nós somos bons em tudo o que fazemos! E se ainda precisamos combater a transfobia pra mostrar isso, é por isso que estamos aqui agindo coletivamente em diversas áreas pra cortar esse mal pela raiz”, avaliou Heitor.

Como citado acima, Lina está querendo se mostrar e viver o BBB22, mas muitos esperam dela essa representatividade. “Acho que toda e qualquer expectativa depositada em cima de uma pessoa não é saudável, principalmente com esse peso de ser uma ‘representatividade’ pra toda uma população, por que com a representatividade vem junto as cobranças, em atitudes, posturas e combates que nem sempre estamos preparados ou dispostos a ter, precisamos enxergar as pessoas trans e travestis como humanas, que não precisam agir como queremos, ou achamos que deveriam”, completou.