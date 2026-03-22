O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

BBB 26: Leandro se salva e Jordana está no Paredão após Triângulo de Risco; veja como foi

Dinâmica do Triângulo de Risco agitou as pontuações do fantasy game

Estadão Conteúdo

Jordana está no Paredão do BBB 26 deste domingo, 22, após a dinâmica do Triângulo de Risco realizada na noite deste sábado, 21. Ela ainda disputa a Prova Bate e Volta.

Ela levou a pior em uma disputa de sorte e blefe por parte de Leandro Boneco, até então no Paredão por conta da 1ª parte da dinâmica, exibida na sexta. Jonas foi o outro escolhido para o desafio.

Leandro era o único que sabia que a pulseira do Paredão estava na Caixa 2, que ficou inicialmente com Jordana. Imaginando que se ele pedisse para trocar, imaginariam que a pulseira estaria com ele, na Caixa 1, arriscou e trocou com Jordana, ficando momentaneamente com a pulseira do Paredão.

A estratégia arriscada deu certo. Ela desfez a troca na rodada seguinte, retornando para a Caixa 2, que a indicaria ao Paredão, permitindo que Boneco se salvasse. "Que jogada do Boneco! Olha o risco que ele correu!", destacou Tadeu Schmidt.

Confira abaixo como foi o Triângulo de Risco e, em seguida, a explicação sobre como funcionaria a prova feita por Tadeu Schmidt antes do programa.

Triângulo de Risco do BBB 26 coloca Jordana no Paredão

- Boneco colocou a pulseira do Paredão na Caixa 2. - Jonas escolheu a Caixa 3. - Jordana escolheu a Caixa 2. - Leandro Boneco ficou com a Caixa 1. - Leandro escolheu trocar a Caixa 1 com a Caixa 2 de Jordana. - Jordana escolheu trocar a Caixa 1 com a Caixa 2 de Boneco.

Como funciona a dinâmica do Triângulo de Risco no BBB 26

- Leandro vai esconder uma pulseira com a palavra "Paredão" dentro de uma entre três caixas.

- Leandro escolhe duas pessoas para disputar o Triângulo de Risco com ele. Também escolhe quem vai escolher a caixa primeiro em relação ao outro.

- Após ambos escolherem suas caixas, a remanescente ficará com o próprio Leandro.

- Cada participante poderá trocar de caixa, mas apenas uma vez. Eles não são obrigados a realizar a troca.

- Leandro faz a primeira troca. Em seguida, quem escolheu a caixa primeiro. Por último, a segunda pessoa a escolher a caixa na etapa anterior, pode fazer a troca.

- As três caixas serão abertas simultaneamente. Quem estiver com a pulseira do "Paredão" disputa a Prova Bate e Volta de domingo, 22.

Dinâmica desta semana no BBB 26

- Na quinta, 19, Alberto Cowboy venceu a Prova do Líder.

- Na sexta, 20, os quatro primeiros eliminados na Prova do Líder fizeram a 1.ª etapa do Triângulo de Risco, que resultou em Leandro Boneco no Paredão.

- No sábado, 21, Leandro Boneco ganhou a Prova do Anjo.

- No sábado, 21, Leandro Boneco disputa o Triângulo de Risco com outros dois participantes. Pode se salvar ou colocar outra pessoa na berlinda.

- No domingo, 22, formação do Paredão (confira detalhes abaixo).

Na terça, 24, Paredão triplo. Um participante será eliminado.

Como será a formação do Paredão do BBB 26 desta semana

- O Anjo Leandro imuniza uma pessoa (ou duas, se não tiver vídeo da família).

- Participante indicado pelo Líder Alberto (sem Bate e Volta).

- Participante que perdeu a dinâmica de sábado à noite.

- Participante mais votado pela casa.

- Participante indicado pelo mais votado pela casa (contragolpe).

- Prova Bate e Volta (três jogam e um se salva).

