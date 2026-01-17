Capa Jornal Amazônia
BBB 26: Big Boss anuncia fechamento do banheiro no Quarto Branco

Com o anúncio, diversos brothers correram para ir ao banheiro antes que fosse fechado.

O Liberal
fonte

Leandro e Rafaella no Quarto Branco do BBB 26 (Foto: Reprodução | Globo via gshow)

Com mais de 100 horas de duração, o Quarto Branco do BBB 26 ainda está em andamento, e o Big Boss anunciou neste sábado (17) que o banheiro do espaço será fechado em, mudando as condições para os participantes que continuam na dinâmica.

Com o anúncio, diversos brothers correram para ir ao banheiro antes que fosse fechado. “Aproveitem para ir ao banheiro agora. Ele será fechado em breve”, anunciou a produção do programa aos participantes.

O Quarto Branco do BBB 26 já registrou quatro desistências: Ricardinho, o primeiro a deixar a dinâmica; Elisa, que apertou o botão após cerca de 65 horas de confinamento; Lívia Cristina, que saiu ao aceitar a oferta de R$ 50 mil; e Ricardo, que deixou a disputa após mais de 100 horas. 

Seguem na resistência os participantes Chaiany, Gabriela, Matheus, Rafaella e Leandro, que ainda disputam as vagas para entrar oficialmente na casa principal do reality. Eles permanecem no Quarto Branco em busca de uma das vagas restantes.

O Quarto Branco começou na estreia do programa, na última segunda-feira (17). O Quarto branco passou a oferecer três vagas na última quinta (15), após a saída de Henri Castelli por recomendação médica. Antes, apenas os dois últimos integrantes do cômodo entrariam no programa.

BBB
.
