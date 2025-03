BBB 25: Veja quem atendeu ao Big Fone e foi para a Loja Secreta com poderes para o Paredão

O Big Fone tocou na manhã deste domingo (9) no BBB 25, e Daniele Hypolito atendeu. A ginasta foi direcionada para a Loja Secreta, onde terá acesso a poderes especiais que podem influenciar diretamente na formação do oitavo Paredão da temporada.

O que diz a mensagem do Big Fone?

Ao atender a ligação, Daniele ouviu a seguinte mensagem:

"Atenção, preste bem atenção! Você ganhou um benefício, e para o bem do seu jogo, você pode usar a estratégia de não contar nada para os outros por enquanto. Repetindo: você ganhou um benefício, na hora certa você vai saber do que se trata. E para o bem do seu jogo, você pode usar a estratégia de não contar nada para os outros por enquanto".

VEJA MAIS

A sister estava na cozinha da Xepa quando o telefone tocou. Vilma, que estava na área externa, correu para tentar atender, mas Daniele foi mais rápida e garantiu o benefício.

Daniele compartilhou a novidade com os brothers

Após a ligação, a ginasta revelou aos participantes que conquistou um benefício e que descobrirá o momento certo para utilizá-lo. Delma, que estava conversando com Daniele na cozinha, celebrou a ocasião: "Sabia que ia tocar! Eu disse a tu que ia tocar, eu disse a tu que ia tocar!".

Quais são os poderes da Loja Secreta?

No programa de sábado (8), Tadeu Schmidt explicou como funcionará a Loja Secreta. O participante que atender ao Big Fone poderá adquirir poderes especiais que impactarão a formação do Paredão. Entre eles está o Poder Supremo, que pode mudar completamente o jogo.

Confira os poderes disponíveis:

Poder de Anular : permite anular um voto recebido.

: permite anular um voto recebido. Poder do Não : veta a imunidade concedida pelo Anjo.

: veta a imunidade concedida pelo Anjo. Poder do Dois : dá ao jogador um voto com peso dois na votação da casa.

: dá ao jogador um voto com peso dois na votação da casa. Poder do Desvio : permite retirar alguém da Mira do Líder, inclusive o próprio comprador.

: permite retirar alguém da Mira do Líder, inclusive o próprio comprador. Poder da Imunidade : garante imunidade ao Paredão.

: garante imunidade ao Paredão. Poder Supremo: possibilita trocar um emparedado por alguém que está fora da berlinda. Essa troca pode incluir tirar a própria pessoa, indicar o imunizado pelo Anjo ou até modificar a indicação do Líder – sendo que, neste caso, o novo emparedado não participa da Prova Bate-Volta.