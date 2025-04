BBB 25: qual participante chegou na final com mais seguidores?

O Big Brother Brasil 2025 chega ao fim nesta terça-feira (22) com João Pedro, Guilherme e Renata na disputa pelo prêmio de R$ 2.720.000. Além da quantia milionária, muitos participantes entram na casa mais vigiada do Brasil visando a fama na web. Durante os 100 dias de confinamento, sete dos 22 participantes conseguiram atingir a marca de um milhão de seguidores nas redes sociais.

Do time pipoca, Aline e Vinicius foram os que mais ganharam seguidores. O finalista Guilherme conseguiu atingir a marca de 1 milhão nesta terça, dia da grande final. Já no grupo camarote, Gracyanne Barbosa é a pessoa mais seguida da 25ª edição do BBB, mesmo antes de o programa começar. Quando anunciou a entrada no confinamento, a musa somava aproximadamente 10 milhões de seguidores. Veja a lista completa:

Gracyanne Barbosa – 12.957.110 seguidores

Vitória Strada – 3.597.375 seguidores

Aline Patriarca – 2.239.495 seguidores

Diego Hypolito – 1.386.098 seguidores

Renata Saldanha – 1.100.550 seguidores

Vinicius Nascimento – 1.088.985 seguidores

Guilherme Vila – 1.013.644 seguidores

Daniele Hypolito – 988.877 seguidores

Eva Pacheco – 875.563 seguidores

Diogo Almeida – 801.600 seguidores

João Gabriel – 768.369 seguidores

Joselma Silva – 762.108 seguidores

João Pedro – 634.147 seguidores

Raissa Simoes – 546.210 seguidores

Maike Cruz – 540.525 seguidores

Vilma Nascimento – 440.019 seguidores

Giovanna Jacobina – 413.577 seguidores

Camilla Maia – 344.211 seguidores

Edy Danoninho – 281.544 seguidores

Mateus Pires – 238.069 seguidores

Thamiris Maia – 236.619 seguidores

Arleane Marques – 199.429 seguidores

Gabriel Yoshimoto – 134.817 seguidores

Marcelo Prata – 74.527 seguidores