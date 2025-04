Quais os prêmios do BBB 25? Saiba os valores recebidos pelos finalistas do reality show

Guilherme, João Pedro e Renata são os finalistas do BBB 25, que chega ao final nesta terça-feira (22). O campeão sai da casa com um valor milionário na conta, conquistado após as decisões dos outros participantes na dinâmica "Pegar ou Guardar".

Quais os prêmios do BBB 25?

O primeiro lugar sai da casa mais vigiada do Brasil com R$ 2.720.000. Já o segundo colocado no reality garante R$ 150 mil na conta. O participante que ficar em terceiro, embolsa R$ 50 mil após 100 dias de confinamento no programa.

Que horas começa a final?

O público conhecerá o grande vencedor do BBB 25 nesta terça-feira (22), às 22h30. A transmissão da final ocorre após a exibição da novela "Vale Tudo". Guilherme, João Pedro e Renata disputam o prêmio de R$ 2,7 milhões.