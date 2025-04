BBB 25: Paredão define top 6; confira quem sai, segundo parcial da Enquete UOL

Na noite deste domingo (13/04), o público do Big Brother Brasil 25 conhecerá o 18º eliminado da temporada. A revelação será feita ao vivo, a partir das 23h10, logo após o programa Fantástico, da TV Globo. Saiba quem pode ser eliminado hoje:

VEJA MAIS

Segundo a Enquete UOL, Vinícius, é o nome mais cotado para deixar o programa. O baiano aparece com 56,46% dos votos e lidera a rejeição do público desde as primeiras parciais da berlinda.

Renata figura como a segunda mais votada, com 40,69%. No entanto, ela tem apresentado queda no percentual a cada nova atualização da enquete. Já Vitória Strada aparece com apenas 2,85% dos votos e, segundo a enquete, deve escapar da eliminação com folga.

Relembre

A formação do Paredão foi consequência da última Prova do Líder. Renata, Delma, Diego e Vitória, que ficaram entre os primeiros colocados da dinâmica, foram alvos de uma votação no Confessionário. A bailarina recebeu o maior número de votos e foi direto à berlinda.

Vinícius, por sua vez, foi o mais votado pela casa. Antes disso, venceu a última Prova do Anjo da edição e imunizou a colega Delma. Já o líder da semana, João Pedro, indicou diretamente Vitória ao Paredão.