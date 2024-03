BBB 24: Xuxa critica fala de Fernanda sobre perder a paciência com os filhos

Xuxa criticou o desabafo de Fernanda com Pitel no BBB 24. As sisters conversaram sobre maternidade na madrugada de quarta-feira (20) e Fernanda falou sobre a pressão que as mães sofrem e os pensamentos que já teve.

Fernanda confessou que "às vezes, está dando tudo errado. Tem dia que você quer matar seus filhos, você quer ser presa. Tem dia que você olha aquelas crianças e fala: 'se eu morasse em um prédio, jogava pela janela'. Porque você não aguenta, você surta, você quer morrer", declarou Fernanda.

Xuxa publicou um frame da confeiteira nos Stories no Instagram e comentou. "Por falas como essa da Fernanda que faz a gente acreditar que o ser humano tem muito que aprender sobre que é amor e cuidado pela suas crias, filhos", começou a artista.

Xuxa apontou que Fernanda não deveria externar esses pensamentos. "Endossa a violência contra a criança, cultura que nós herdamos e precisamos e devemos mudar. Nem de brincadeira devemos falar isso, se você não tem paciência, tempo e amor pra ter filhos, não os tenha. Diz que entrou no BBB por causa deles, mas verbaliza que as vezes quer jogá-los pela janela, isso é algo que nem em pensamento deveria passar, quanto mais verbaliza que as vezes quer jogá-los pela janela, isso é algo que nem em pensamento deveria passar, quanto mais verbalizar pra todo o Brasil".

"Filhos não são "coisas" que temos e podemos fazer tudo com eles. Fernanda, nem em pensamentos você deveria ter e dizer essas frases", disse.

A ex-rainha dos baixinhos concluiu classificando o texto como um "desabafo de uma mãe mulher que está usando o seu espaço para falar sobre esse assunto tão importante".

Nas redes sociais a fala de Fernanda repercutiu com opiniões em defesa e contrárias a participante. "Não gosto da Fernanda, mas esse rolê aí do filho não tem nada. Mãe solo que se f*de. Só quem cria filho sabe a p*** que é. A gente ama, mas fácil não é", disse umm internauta. "A maioria das mães já pensou isso alguma vez na vida, é que vocês romantizam tudo", ressaltou outro.

A equipe da confeiteira se pronunciou nas redes sociais e defendeu que a fala trata-se de um desabafo de várias mães. "Deve ser muito difícil para interpretação de alguns entender a hipérbole de uma mãe exausta (...). É fácil transformar um desabafo de uma mãe, privada de tempo e suporte, em algo estratosférico sem tom para possibilidade de um contexto humanizado. É fácil julgá-la sem conhecer sua história e muito cruel insinuar qualquer coisa para além disso, visto que o contexto pode ser muito claro", explicaram.