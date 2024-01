BBB 24: Produção chama atenção de Giovanna e sister tem participação no reality ameaçada

A produção do BBB 24 chamou atenção de Giovanna sobre os cuidados que ela precisa ter com o pé fraturado. Na última semana, a sister já havia sido orientada sobre o uso correto das muletas e que não deveria emprestar para os outros participantes. Desta vez, caso não cumpra as recomendações médicas, a confinada pode ser eliminada do reality show.

O aviso foi dado por Boninho na tarde de hoje (22), enquanto os brothers estavam na cozinha da casa. O diretor do programa alertou Giovanna sobre os cuidados que ela precisa ter durante a recuperação da fratura do quinto metatarso.

"Você precisa reforçar o cuidado com seu pé, conforme já foi orientada. Mais repouso e, ao se movimentar, sempre usando as duas muletas. Evitar ao máximo o apoio sobre o pé machucado. Mais cuidado ou sua participação no programa pode acabar", disse.

Ao ouvir o aviso atentamente, a nutricionista colocou as mãos na cabeça e concordou com a orientação. Em seguida, a mineira começou a chorar e disse que sua alimentação pode estar afetando a recuperação do membro, pois ainda dói bastante.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)