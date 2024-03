BBB 24: Ministério público investigará participantes do reality por racismo contra Davi; entenda

A equipe jurídica de Davi Brito solicitou ao Ministério Público da Bahia que denuncie participantes do BBB 24 por supostas ofensas racistas. Na última segunda-feira (11), os advogados apresentaram falas dos brothers e insultos postados pelo público nas redes sociais em uma ação protocolada à promotoria de Justiça. Atualmente, o caso está sob análise do MP, que está analisando os perfis de redes sociais com postagens racistas.

Em fevereiro, a defesa de Davi solicitou uma ação penal pública incondicionada, conforme confirmado ao portal UOL pelo escritório Shibasaki & Monteiro Advogados, que representa o baiano. A equipe de Davi não especificou as falas nem quais participantes foram incluídos na documentação enviada à Justiça. Além das falas, foram coletados prints e links de postagens em que Davi é chamado de "macaco".

O pedido está em análise pela promotoria de Justiça, que apresentará uma denúncia de racismo caso conclua que as provas e relatos apresentados configuram crime.

"As pessoas têm ficado muito à vontade para manifestar ódio nas redes sociais, seja racial, de gênero, de orientação sexual, acreditando que estão na clandestinidade, que não serão descobertas. Mas temos instrumentos jurídicos e tecnológicos para descobrir a autoria deste tipo de mensagem", afirmou a promotora Lívia Sant'Anna Vaz.

O Ministério Público tem a prerrogativa de iniciar um processo criminal por crime de racismo sem depender de uma manifestação formal da vítima. Uma vez identificado o crime, o MP possui autonomia para iniciar um processo judicial sem a necessidade de uma queixa formalizada por Davi fora da casa do Big Brother.