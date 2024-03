Médico afirma que bolsa de Medicina doada à Davi do BBB 24 é ‘um crime’

Neste sábado (9), um vídeo publicado pelo médico Waines Rodrigues criticando a bolsa de estudos doada ao participante Davi Brito, do BBB 24, viralizou nas redes sociais. O motorista de aplicativo ganhou a bolsa para cursar Medicina durante uma dinâmica de um dos patrocinadores do reality. O baiano já havia declarado que entrou no Big Brother Brasil para realizar o sonho de ser um especialista em saúde.

“Um leigo, em geral, vai aplaudir [ter ganhado a bolsa para cursar medicina]. Nossa que bom, um negro. Ele venceu? Não. Quem perde com isso é ele e a sociedade. Primeiro, uma bolsa de medicina, assim, eu diria, que é no mínimo escatológico. É um crime. Como eu posso dar um diploma para uma pessoa que, no mínimo, teria que ter um conhecimento muito amplo em física, biologia e matemática”, argumentou o radiologista, em um vídeo que circula nas redes.

Em tom reprovador, Waines disse que pesquisou sobre a vida de Davi antes de criticar o prêmio: “Antes de falar, eu estudar a vidinha, ele não tem. Então, quando você entra [na faculdade], você tem bioquímica, biofísica e bioestatística, que são conhecimentos básicos pra você se tornar médico. Então, eu não posso dar uma bolsa pra ele”.

Rodrigues acrescentou que Davi precisaria mostrar mérito e capacidade para ser médico. “Antes, ele tem que provar que merece essa bolsa, passando no vestibular ou nesses ENEM [Exame Nacional do Ensino Médio] que inventaram na vida, juntamente com as suas cotas [para negros, pardos e indígenas], para dizer que eu sou incapaz de estudar e ter um conhecimento pra passar numa prova”, frisou.

O radiologista é diretor das clínicas Anchieta e Kvida, em Uberlândia (MG) e declarou que o sistema de cotas do governo federal voltado ao ensino superior diminui a raça e o intelecto de quem se beneficia do direito. “Quer preconceito maior que isso?”, finalizou.

Repercussão

Internautas se revoltaram com as declarações feitas por Waine Rodrigues, identificando racismo nas falas. Felipe Bute, outro médico, comentou a publicação: “Oxe! Mas ele estudou, concluiu o ensino médio. Só rico pode cursar faculdade privada? Tem muito filhinho de papai que faz faculdade de medicina que não sabe nem escrever o nome, é empurrado de semestre em semestre e sabemos muito bem disso”.

Outras reações em tom crítico foram registradas: “Alguém diz a este senhor que tem muitos médicos formando em medicina sem saber medicina”, “É tão simbólico esse ódio que a existência de Davi tem despertado em algumas pessoas. O Brasil do Brasil mostrando sua cara” e “Ganhou a bolsa ou o diploma? Falando em bolsa, coloca uma de colostomia na tua boca”.