BBB 24: equipe de Rodriguinho se manifesta após ameaças de morte fora do reality

O cantor Rodriguinho, de 45 anos, está sendo alvo de ataques e até ameaças de morte nas redes sociais por internautas que acompanham o Big Brother Brasil 24. Nesta quarta-feira (17), a equipe responsável pela gestão do Instagram do artista divulgou uma nota condenando essas ações e revelou alguns dos comentários feitos por usuários da plataforma.

Entre os comentários, há referências a bairros de Parintins, que fica a 369 quilômetros de Manaus, no Amazonas. "Rodriguinho jurado de morte na Baixa do São José e Cordovil", postou um usuário, com seu nome embaçado. Há também menções a bairros manauaras: "Rodriguinho jurado de morte no Alvorada e na Compensa".

VEJA MAIS

As publicações nas redes sociais começaram depois que o cantor chamou a manauara, Isabelle Nogueira, de 31 anos, de "índia" no reality. O termo já não é utilizado para designar os povos originários e é considerado pejorativo. O correto é "indígena", uma vez que é mais abrangente.

A equipe de Rodriguinho anunciou que ações judiciais estão sendo preparadas em resposta às ameaças. A nota publicada no Instagram afirma: "Medidas jurídicas cabíveis já estão sendo tomadas contra todos os ataques que Rodriguinho, seus familiares e equipe de trabalho vêm sofrendo dentro e fora da casa, e não serão poupados esforços para combater atitudes covardes como essa”.