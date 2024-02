BBB 24: Emoções a flor da pele e revelações na madrugada deste sábado (24/02)

A madrugada deste sábado (24/02) dentro da casa mais vigiada do Brasil foi marcada por choro e revelações. Após abrir mão da coroa, Isabella chorou bastante e foi consolada pelos brothers, inclusive pela nova líder Beatriz. A nova liderança ainda trouxe revelações para Beatriz, através da central do líder.

Durante o ao vivo, a líder colocou Rodriguinho, Michel, Fernanda e Giovanna no alvo para o paredão. Alguns brothers do quarto Gnomo especularam durante a madrugada porque Isabelle teria aberto mão da liderança, apesar de não receber o benefício da imunidade, a sister ganhou 44 mil reais. Entre os alvos da líder, o Pagodeiro acredita ser o indicado ao paredão, e Fernanda espera ganhar o anjo para escapar.

A emoção tomou conta da madrugada, com Beatriz revendo as fotos de familiares no quarto do líder. “Como é bom olhar o rosto deles. Parece um sonho”, declarou a sister. Os brothers também ficaram surpresos com as fotos de Beatriz com o cabelo escuro.

Revelação

Após usar a Central do Líder, a participante descobriu que recebeu apenas um voto, contrariando as expectativas, pois acreditava estar sendo perseguida dentro da casa. “E a gente aí se matando pensando que você estava ameaçadíssima”, comentou alane.

De volta às conversas sobre jogo, Davi aconselhou a aliada a tratar a rival Fernanda com cuidado e humildade durante a liderança. A sister Leidy aconselhou a nova líder para não fazer promessas aos brothers que estão na mira. Embora ambos estejam próximos a Beatriz, Davi declarou que não se sente confortável em falar sobre o jogo perto de Leidy Elin. “Eu não consigo falar de jogo com a Leidy por perto, cara. Ela joga com Lucas, com Yasmin e com Wanessa. Não consigo ser falso”, afirmou o participante”.

Confissões

Com as luzes apagadas, os participantes entraram em assuntos mais íntimos. Leidy confessa já ter ido ao motel porque sua mãe impedia que as pessoas fossem à sua casa. Em outra área, Yasmin conversava com Wanessa sobre não aceitar ter relacionamentos abertos. Alane também comenta no quarto do líder sobre a perseguição de Raquele. "A Raquele tem que parar de me perseguir um pouquinho. Ela tem que me superar! Eu não quero votar nela, mas ela tá me obrigado a votar nela! Porque o negócio da Fernanda foi lá atrás".