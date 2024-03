BBB 24: Em discussão, Giovanna chama Davi de ‘assediador’ e revolta torcida do brother

Giovanna, Davi, Yasmin e Leidy Elin protagonizaram uma nova discussão no jardim da casa após o Sincerão da noite de segunda-feira (4). O desentendimento acabou causando revolta na torcida do baiano após Giovanna acusar o motorista de aplicativo de “assediador”.

No meio da briga, Leidy ficou irritada com Davi e xingou o participante. "Vai tomar no meio do seu c*, vai para a porra", disse ela. Ela se aproximou do rosto de Davi, e o baiano ironizou: "Vai me beijar?". Em seguida, Davi fez "biquinho" com a boca para debochar da adversária, que estava perto demais dele.

A nutricionista, então, se irritou com a provocação: "Isso é ridículo! Você como um homem, brigando com uma mulher, chamando ela para beijar a boca dela e fazendo beijinho”. Irritada, Giovanna continuou criticando Davi: "Se fosse comigo, ele [Davi] ia tomar uma na boca. Eu fiquei muito nervosa. Se fosse comigo, eu teria sido expulsa. Isso não aceito. Assediador do c*ralho!".

Nas redes sociais, o comentário deixou a torcida do baiano indignada. "Gente o Davi perguntou: "Vai me beijar? Leidy realmente estava 1cm longe do rosto dele real e Giovanna chamando ele de assediador por isso?", indagou uma internauta no X, antigo Twitter.

"Giovanna chamando Davi de assediador e dizendo que agrediria ele. Todo mundo acha que tem passe para dizer que agrediria o cara, ou chamar o cara de um monte de coisa. Mas se ele fala algo vai todo mundo em cima. Que negócio estranho", escreveu outro perfil.

Em nota, a equipe do participante afirmou que os argumentos das sisters dispararam acusações gravíssimas ao brother. "Difamar e levantar falsa acusação contra qualquer pessoa dessa forma, se configura crime e não iremos deixar passar batido”, diz o comunicado.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)