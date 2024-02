BBB 24: Davi faz plantão no Big Fone após ser indicado como 'alvo do líder'

Na área externa do BBB 24, Davi está parado ao lado do Big Fone. O baiano e torce para o telefone tocar. "Vai, Big Fone, toca pelo amor de Deus. Toca, toca, toca", diz. "Vai, toca agora de manhã, acorda todo mundo com essa zuada", acrescenta.

O brother, que foi escolhido por Lucas Henrique para o Na Mira do Líder, está próximo ao Big Fone há algum tempo. Na última vez em que o Big Fone tocou, Davi foi o beneficado do game ao atender.

Mais cedo na sexta-feira (09), o baiano chorou e cantou: "Eu estou apavorado, eu estou desesperado e vim aqui para a gente conversar". Logo depois, ele também começou a nomear os objetos do jardim, avisando que tem um novo amuleto da sorte.